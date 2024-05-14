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«Балтика» может сыграть два матча за два дня, если попадёт в стыки РПЛ

«Балтика» может сыграть два матча за два дня, если попадёт в стыки РПЛ
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14 мая состоялся финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались калининградская «Балтика» и московский «Спартак». Игра проводилась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздался в 20:45 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Благодаря этому «Балтика» вышла в Суперфинал Кубка России по футболу, где сыграет с победителем противостояния «Зенит» — ЦСКА.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
14 мая 2024, вторник. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Андраде – 4'    

Таким образом, «Балтика» может сыграть два матча за два дня, если попадёт в стыки РПЛ. Сейчас калининградцы идут в РПЛ на 15-м месте с 26 очками, отставая от 14-го места, которое дает право сыграть в стыках, на три очка. Стыковые матчи назначены на 29 мая и 1 июня, а финал Кубка — на 2 июня.

Ранее сообщалось, что календарь стыковых матчей может быть изменен из-за результатов «Балтики».

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