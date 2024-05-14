Игнашевич впервые обыграл «Спартак» в качестве главного тренера

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Российский специалист Сергей Игнашевич, возглавляющий калининградскую «Балтику», впервые обыграл «Спартак» в качестве главного тренера, одержав победу в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России (1:0).

До этого подопечные Игнашевича дважды терпели поражение. При этом в качестве футболиста Игнашевич победил «Спартак» 23 раза в 38 матчах.

Напомним, игра проводилась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток раздался в 20:45 по московскому времени. Автором единственного гола стал защитник калининградцев Кевин Андраде.

Таким образом, «Балтика» вышла в Суперфинал Кубка России по футболу, где сыграет с победителем противостояния «Зенит» — ЦСКА.

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