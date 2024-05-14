Александр Филимонов стал новым тренером «Народной команды», помощники — Титов и Аленичев

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов был назначен на должность главного тренера «Народной команды», выступающей в Медиалиге. Об этом информирует официальный телеграм-канал команды.

Подчёркивается, что помощниками Филимонова станут экс-полузащитники московского «Спартака» и сборной России — Егор Титов и Дмитрий Аленичев.

Напомним, после трёх туров группового этапа 5-го сезона Медиалиги «Народная команда» не набрала ни одного очка и занимает последнее, пятое место в квартете С. В последнем туре «Народная команда» уступила «Тандему» со счётом 0:1.

Филимонов выступал за «Спартак» с 1996 по 2001 год. За этот период он принял участие в 210 матчах во всех турнирах, в 89 из которых отыграл «на ноль».

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