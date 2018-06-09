Знаете, как работают видеорефери? Мы покажем

Хотелось начать этот текст с ноток возмущения.

Например, рассказать, как провёл 40 минут на КПП, пытаясь пройти на мероприятие, на которое сам же получил приглашение. Как метался между двумя зданиями 8 раз (посчитал) по указаниям растерянных сотрудников. Наконец, хотел вспомнить про быковатых охранников и про волонтёров, которые даже с подключением к Wi-Fi помочь не смогли.

Фото: «Чемпионат»

Но почти непреодолимый рубеж оказался пройден. А масштаб очередного объекта ЧМ оказался слишком огромен, чтобы ругать организаторов. Надеюсь только, что моим примером не воспользовался ни один иностранный гость. Их на открытии собралось много.

Фото: «Чемпионат»

В Москве состоялось открытие Международного вещательного центра ЧМ-2018

«Сердце чемпионата мира»

Если вы ещё не поняли, что такое Международный вещательный центр, рассказываем: здесь будут создавать картинку турнира. По сути, это один огромный павильон с огромным количеством залов. В них и устроились телевизионщики со всего мира.

Фото: «Чемпионат»

Прогуливаясь по нему за несколько мгновений до торжественного открытия, удалось заглянуть в одну мексиканскую студию, которую чуть позже закрыли для съёмки. Впечатляет, правда?

Фото: «Чемпионат»

Всё остальное — очень тяжёлое зрелище для неподготовленного гуманитария. Куча комнат с огромным количеством людей, бесконечные ряды экранов. Всё это похоже на какую-то секретную базу ЦРУ из американских фильмов. Но нет, эти люди показывают футбол.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Здесь над картинкой работает больше 400 сотрудников. И это только те, кто напрямую связан с продакшеном.

Фото: «Чемпионат»

Звёздные гости

Открытие центра посетили несколько важных гостей. Первым взял слово Инфантино. Его традиционное приветствие на русском умиляет до сих пор, но объясните ему уже кто-нибудь, что «пожалуйста» не идёт в комплекте со «спасибо»: президент ФИФА почему-то всегда говорит их по очереди. Это забавляет.

Затем говорил мэр Москвы. Он рассказал про свою историю отношений с Инфантино и вспомнил моменты подготовки, в которых ему приходилось напрячься.

«Несколько лет назад он с улыбкой смотрел на яму, на которой готовили поле к ЧМ по футболу. Эта улыбка была напряжена, но он нам поверил. Когда я сказал, что вокруг города пройдёт новое центральное кольцо наземного метро, которое будет перевозить более 400 тыс. человек, Инфантино по-прежнему улыбался. И даже когда он стоял в глухих пробках при реконструкции Москвы, он продолжал нам доверять».

В общем, Инфантино принимал комплименты.

Напоследок небольшую речь произнёс председатель оргкомитета ЧМ-2018 Аркадий Дворкович. Он посвятил её непосредственно центру.

Та самая комната

Затем было самое интересное. Организаторы пообещали провести в комнату, в которой будут принимать решения, используя систему VAR. Вообще, таких комнат две, но выглядят они идентично. А вы думали, видеоассистенты работают прямо со стадионов?

В одной из таких комнат гостей ждал Массимо Бузакка. Известный в прошлом арбитр рассказал о тонкостях этой работы: их очень много. Общий смысл в том, что у видеорефери тоже есть ассистенты, а у сидящих за экраном есть постоянная связь с теми, кто судит на поле.

Фото: «Чемпионат»

Видеоассистенты начинают работу в момент, когда на экране зажигается красный свет.

Фото: «Чемпионат»

Кстати, если в трансляции какого-то матча ЧМ увидите кадры из комнаты видеопомощников, они будут сделаны этой камерой.

Фото: «Чемпионат»

Знакомые лица

В конце мероприятия пообщаться с прессой вышел Розетти. Правильно вспомнили, это он руководил нашим судейским комитетом несколько лет назад. Итальянец словно узнал россиян, приободрился и начал перебирать русские слова. Показалось, что он и впрямь соскучился по России.

— Каково снова быть здесь?

— Отличные ощущения, мне нравится Россия и русские.

— Какие главные воспоминания остались у вас от работы в нашей стране?

— У меня остались потрясающие впечатления от России. Гостеприимство, профессионализм: воспоминания очень хорошие.

— Что скажете об уровне российского судейства в последние годы?

— Простите, но я не следил за этим.

— Знаете о назначении Егорова на пост главы судейского корпуса?

— Да, я поддерживал с ним связь. Уверен, он отлично справится с работой.

— На ЧМ от России выступит Сергей Карасёв. Считаете его сильным судьёй?

— Если он здесь и будет судить этот турнир, уверен, что он сделает это хорошо.

— Италия одной из первых ввела видеоповторы. Какие результаты у этой системы?

— Отличные. Проект хорошо себя зарекомендовал, ошибок стало меньше. Мы смогли пересмотреть более ста решений судьи на поле. Уверен, что этот проект внесёт существенный вклад. Мы возлагаем на него надежды.

— VAR много критикуют за то, что он может убить футбол в привычном виде. Что на это ответите?

— Современные технологии окружают нас повсеместно. Наша задача — сделать футбол честным, открытым и прозрачным. Эта технология помогает нам в этом. Футбол могут убить упущенные моменты в концовках, а не высокие технологии, которые идут нам на пользу.