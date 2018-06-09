Знаете, как работают видеорефери? Мы покажем

Хотелось начать этот текст с ноток возмущения.
Например, рассказать, как провёл 40 минут на КПП, пытаясь пройти на мероприятие, на которое сам же получил приглашение. Как метался между двумя зданиями 8 раз (посчитал) по указаниям растерянных сотрудников. Наконец, хотел вспомнить про быковатых охранников и про волонтёров, которые даже с подключением к Wi-Fi помочь не смогли.
Но почти непреодолимый рубеж оказался пройден. А масштаб очередного объекта ЧМ оказался слишком огромен, чтобы ругать организаторов. Надеюсь только, что моим примером не воспользовался ни один иностранный гость. Их на открытии собралось много.
«Сердце чемпионата мира»
Если вы ещё не поняли, что такое Международный вещательный центр, рассказываем: здесь будут создавать картинку турнира. По сути, это один огромный павильон с огромным количеством залов. В них и устроились телевизионщики со всего мира.
Прогуливаясь по нему за несколько мгновений до торжественного открытия, удалось заглянуть в одну мексиканскую студию, которую чуть позже закрыли для съёмки. Впечатляет, правда?
Всё остальное — очень тяжёлое зрелище для неподготовленного гуманитария. Куча комнат с огромным количеством людей, бесконечные ряды экранов. Всё это похоже на какую-то секретную базу ЦРУ из американских фильмов. Но нет, эти люди показывают футбол.
Здесь над картинкой работает больше 400 сотрудников. И это только те, кто напрямую связан с продакшеном.
Звёздные гости
Открытие центра посетили несколько важных гостей. Первым взял слово Инфантино. Его традиционное приветствие на русском умиляет до сих пор, но объясните ему уже кто-нибудь, что «пожалуйста» не идёт в комплекте со «спасибо»: президент ФИФА почему-то всегда говорит их по очереди. Это забавляет.
Затем говорил мэр Москвы. Он рассказал про свою историю отношений с Инфантино и вспомнил моменты подготовки, в которых ему приходилось напрячься.
«Несколько лет назад он с улыбкой смотрел на яму, на которой готовили поле к ЧМ по футболу. Эта улыбка была напряжена, но он нам поверил. Когда я сказал, что вокруг города пройдёт новое центральное кольцо наземного метро, которое будет перевозить более 400 тыс. человек, Инфантино по-прежнему улыбался. И даже когда он стоял в глухих пробках при реконструкции Москвы, он продолжал нам доверять».
В общем, Инфантино принимал комплименты.
Напоследок небольшую речь произнёс председатель оргкомитета ЧМ-2018 Аркадий Дворкович. Он посвятил её непосредственно центру.
Та самая комната
Затем было самое интересное. Организаторы пообещали провести в комнату, в которой будут принимать решения, используя систему VAR. Вообще, таких комнат две, но выглядят они идентично. А вы думали, видеоассистенты работают прямо со стадионов?
В одной из таких комнат гостей ждал Массимо Бузакка. Известный в прошлом арбитр рассказал о тонкостях этой работы: их очень много. Общий смысл в том, что у видеорефери тоже есть ассистенты, а у сидящих за экраном есть постоянная связь с теми, кто судит на поле.
Видеоассистенты начинают работу в момент, когда на экране зажигается красный свет.
Кстати, если в трансляции какого-то матча ЧМ увидите кадры из комнаты видеопомощников, они будут сделаны этой камерой.
Знакомые лица
В конце мероприятия пообщаться с прессой вышел Розетти. Правильно вспомнили, это он руководил нашим судейским комитетом несколько лет назад. Итальянец словно узнал россиян, приободрился и начал перебирать русские слова. Показалось, что он и впрямь соскучился по России.
— Каково снова быть здесь?
— Отличные ощущения, мне нравится Россия и русские.
— Какие главные воспоминания остались у вас от работы в нашей стране?
— У меня остались потрясающие впечатления от России. Гостеприимство, профессионализм: воспоминания очень хорошие.
— Что скажете об уровне российского судейства в последние годы?
— Простите, но я не следил за этим.
— Знаете о назначении Егорова на пост главы судейского корпуса?
— Да, я поддерживал с ним связь. Уверен, он отлично справится с работой.
— На ЧМ от России выступит Сергей Карасёв. Считаете его сильным судьёй?
— Если он здесь и будет судить этот турнир, уверен, что он сделает это хорошо.
— Италия одной из первых ввела видеоповторы. Какие результаты у этой системы?
— Отличные. Проект хорошо себя зарекомендовал, ошибок стало меньше. Мы смогли пересмотреть более ста решений судьи на поле. Уверен, что этот проект внесёт существенный вклад. Мы возлагаем на него надежды.
— VAR много критикуют за то, что он может убить футбол в привычном виде. Что на это ответите?
— Современные технологии окружают нас повсеместно. Наша задача — сделать футбол честным, открытым и прозрачным. Эта технология помогает нам в этом. Футбол могут убить упущенные моменты в концовках, а не высокие технологии, которые идут нам на пользу.