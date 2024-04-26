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Агент Роши: Виллиан чувствует вину перед болельщиками, что не смог помочь со «Спартаком»

Агент Роши: Виллиан чувствует вину перед болельщиками, что не смог помочь со «Спартаком»
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Футбольный агент Игор Кампеделли, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, заявил, что бразилец сожалеет, что не смог помочь команде в матче со «Спартаком» (0:0).

– Роша наблюдал за матчем со «Спартаком» с трибуны. Осталась ли у него обида из-за пропуска дерби?
– Виллиан чувствует вину перед болельщиками и командой за то, что не смог принять участие в матче. Конечно, ему очень хотелось сыграть со «Спартаком» и помочь ЦСКА.

– Виллиана Рошу дисквалифицировали на два матча. Что он думает о решении КДК РФС?
– Роша уважает решение по отстранению и будет усердно готовиться к возвращению на поле, — приводит слова агента Metaratings.

Напомним, перенесённый матч 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» состоялся накануне, 25 апреля. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Встреча завершилась вничью — 0:0. «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.

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