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Бояринцев оценил работу Казарцева в матче ЦСКА — «Спартак»

Бояринцев оценил работу Казарцева в матче ЦСКА — «Спартак»
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев оценил работу судьи Василия Казарцева в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и ЦСКА.

«Казарцев в целом нормально отсудил, ничего глобального не было. Но на Угальде было удаление, был очень жёсткий фол сзади по ногам шипами. Мы видели, что было много стыков, футболисты не уступали друг другу, отсюда были столкновения, связанные с выходом врачей. Это, конечно, задерживало игру, но был такой футбол, поэтому получилось такое неоднозначное судейство. Однако я думаю, что у команд вряд ли возникнут большие претензии к работе Казарцева», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, перенесённый матч 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» состоялся накануне, 25 апреля. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Встреча завершилась вничью — 0:0.

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