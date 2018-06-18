Труп грузинского болельщика в квартире Кверквелии. Всё, что известно сейчас

Среди позитивных новостей с полей чемпионата мира сегодня вечером появилась трагическая, почти с мундиалем не связанная. В квартире защитника «Локомотива» Соломона Кверквелии был найден труп грузинского болельщика Ромео Копалиани.

В квартире Кверквелии нашли труп грузинского болельщика

Предварительная причина смерти Копалиани — передозировка наркотиков. Сообщается, что Копалиани прибыл в Москву с другом с целью похода на один из матчей чемпионата мира — 2018. По просьбе Кверквелии в аэропорту их встречали представители «Локомотива».

Болельщиков отвезли к Кверквелии, а через некоторое время соседка нашла труп Копалиани на лестничной клетке, а его друг в спешке собрался и покинул помещение. На теле погибшего были найдены следы от инъекций, в квартире обнаружили шприцы.

На трагедию отреагировал игравший в «Оренбурге» Элгуджа Лобжанидзе, хорошо знакомый с Кверквелией:

«Я очень удивлён. Думаю, такой истории с Соломоном не должно было быть. Он никак не связан с этой ситуацией. Бессмысленно говорить, что он имеет к этому отношение».

Лобжанидзе: Кверквелия никак не связан с ситуацией с трупом в его квартире

Это же и подтвердил сам Кверквелия, которого эта новость застала в отпуске. Вот как он сам прокомментировал случившееся:

«Я в этой квартире не живу уже шесть месяцев, отдал ее другу — ни разу в ней не был за эти полгода. Погибший — не мой друг. Это бывший футболист, который известен в Грузии. Тот, кому я отдал квартиру, был его близким товарищем. Сам я сейчас нахожусь дома в Грузии, всё узнал из новостей и немного шокирован».