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Главная / Футбол /

Друг игрока «Локомотива» умер от передозировки наркотиков

Соломон Кверквелия
Даниил Бороздин
Фото: РИА Новости
Труп грузинского болельщика в квартире Кверквелии. Всё, что известно сейчас
Предварительная причина смерти — передозировка наркотиков.
Футбол / РФПЛ

Среди позитивных новостей с полей чемпионата мира сегодня вечером появилась трагическая, почти с мундиалем не связанная. В квартире защитника «Локомотива» Соломона Кверквелии был найден труп грузинского болельщика Ромео Копалиани.

В квартире Кверквелии нашли труп грузинского болельщика

Предварительная причина смерти Копалиани — передозировка наркотиков. Сообщается, что Копалиани прибыл в Москву с другом с целью похода на один из матчей чемпионата мира — 2018. По просьбе Кверквелии в аэропорту их встречали представители «Локомотива».

Болельщиков отвезли к Кверквелии, а через некоторое время соседка нашла труп Копалиани на лестничной клетке, а его друг в спешке собрался и покинул помещение. На теле погибшего были найдены следы от инъекций, в квартире обнаружили шприцы.

На трагедию отреагировал игравший в «Оренбурге» Элгуджа Лобжанидзе, хорошо знакомый с Кверквелией:

«Я очень удивлён. Думаю, такой истории с Соломоном не должно было быть. Он никак не связан с этой ситуацией. Бессмысленно говорить, что он имеет к этому отношение».

Лобжанидзе: Кверквелия никак не связан с ситуацией с трупом в его квартире

Это же и подтвердил сам Кверквелия, которого эта новость застала в отпуске. Вот как он сам прокомментировал случившееся:

«Я в этой квартире не живу уже шесть месяцев, отдал ее другу — ни разу в ней не был за эти полгода. Погибший — не мой друг. Это бывший футболист, который известен в Грузии. Тот, кому я отдал квартиру, был его близким товарищем. Сам я сейчас нахожусь дома в Грузии, всё узнал из новостей и немного шокирован».

Кверквелия: погибший — не мой друг, полгода не живу в той квартире
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