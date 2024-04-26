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Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямал отреагировал на слухи о переходе в «ПСЖ»

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямал отреагировал на слухи о переходе в «ПСЖ»
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Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямал отреагировал на слухи о своём возможном переходе в «ПСЖ».

Ранее в СМИ появилась информация, что парижский клуб рассматривает вариант с покупкой 16-летнего футболиста за € 200 млн в летнее трансферное окно.

«🤣🤣🤣🤣», — написал Ямал в своей соцсети Х (ранее Twitter).

Ямал является воспитанником «Барселоны», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 75 млн.

В нынешнем сезоне Ямал сыграл 44 матча, забил шесть мячей и отдал восемь голевых передач.

После 32 матчей «Барселона» занимает второе место в Ла Лиге с 70 очками. Лидирует в чемпионате мадридский «Реал» (81 очко).

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