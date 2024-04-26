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Александр Мартынович оценил игру «Рубина» в обороне в матче с «Зенитом»

Александр Мартынович оценил игру «Рубина» в обороне в матче с «Зенитом»
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Защитник «Рубина» Александр Мартынович оценил игру команды в обороне в матче 21-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
24 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Даку – 50'     0:2 Мартынович – 67'    

«Как оценю игру в обороне? Если сыграли «на ноль», наверное, хорошо. Были ситуации, когда мы с ленточки мяч выносили, вратарь выручал. Иначе и не бывает, особенно в матче с «Зенитом». Всегда есть над чем работать», — приводит слова Мартыновича «РБ Спорт».

«Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 25 матчей. «Рубин» находится на девятой строчке, заработав 36 очков.

Следующий матч «Рубин» проведёт с «Уралом». Встреча в Казани состоится 29 апреля, начало в 15:15 мск.

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