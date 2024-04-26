Медина: «Спартаку» был необходим матч с «Ростовом», мы заслужили заряд уверенности

Футболист «Спартака» Хесус Медина считает, что разгромная победа в недавнем матче с «Ростовом» (5:1) дала красно-белым заряд уверенности.

«Почему же «Спартаку» тяжело забивать? В прошлом матче с «Ростовом» мы забили пять голов, разве нет? С ЦСКА не всё получилось, но в последнее время мы хорошо работаем. Немного трудно, но нам нужен был такой матч, как с «Ростовом». Это придало нам уверенности. Это хорошая отправная точка. Мы заслужили этот заряд уверенности, для нас это было необходимо.

Матч с «Ростовом» получился отличным и лично для меня в этом сезоне. Это была важная игра для меня и команды, которую мы заслужили. Я смог забить, мы набрали очки и поднялись выше», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.