Как Лука Модрич управляет игрой Хорватии

Поболеть за Хорватию в финале чемпионата мира стоит хотя бы ради того, чтобы «Золотой мяч» достался не самому забивающему, а самому умному игроку планеты. Кажется, так награду не просили даже для Уэсли Снейдера и Андреса Иньесты в их лучшие годы. Златко Далич уверен, что Лука Модрич в 32 показывает свой лучший футбол в карьере. Деян Ловрен привычно провокационен с мнением, что Модрич выиграл бы ЗМ с испанским паспортом (о да, Иньеста подтверждает). Дарио Шимич, защитник сборной-1998, игравший вместе с Модричем в сборной Славена Билича, ещё громче – называет Модрича лучшим игроком планеты вообще, без деления на позиции.

Лично для меня игра Модрича – тоже одно из самых мощных впечатлений чемпионата мира. Отсмотрел достаточно матчей с трибуны, каждый раз восхищался умными решениями Модрича, а в полуфинале против Англии первые полчаса специально следил в основном за перемещениями Луки. Когда мяч попадал к нему, он быстро и правильно находил классные решения – это и помогло Хорватии взять игру с Англией под тотальный контроль с начала второго тайма.

Модрич управлял и регулировал игру Хорватии на всей дистанции чемпионата мира. Он менял позиции, зоны приёма мяча, зоны, куда нужно отдавать мяч, и свой стиль игры. И всегда оставался гиперполезен. Здесь – сводка о роли Модрича в каждом из матчей.

Нигерия

Тогда сборная Хорватии всё ещё играла, как разбитая команда, которую размажет первый же серьёзный соперник. Нигерийцы предложили агрессивный прессинг, и под ним хорватская команда регулярно делилась на две части – нижняя шестёрка, готовящая лонг-болл, и верхняя четвёрка, пытающаяся зацепиться за мяч. Модрич при билд-апе открывался над разыгрывающей тройкой (Вида – Ракитич – Ловрен), но нечасто получал мяч из-за грамотного man-oriented-прессинга Этебо Огенекаро.

Под таким давлением Модрич много работал на подборах после длинных передач – как своих, так и нигерийских. Ещё один способ получить мяч – опуститься к центральным защитникам, между Видой и Ловреном, чтобы либо ускорить Ловрена в полуфланг, либо доставить мяч направо Врсалько. Нигерийцы концентрировали прессинг в центральной зоне, но такие передачи помогали его растягивать.

Ещё одно эффективное оружие Модрича по матчу – опуститься к центральному кругу, получить мяч и вторым касанием вырезать длинную диагональ налево, под приём Ивана Перишича. За первый тайм Модрич сделал 5 таких диагоналей, 4 стали точными. Диагонали Модрича не повлияли на голевые эпизоды, но после двух из них Хорватия довела атаки до ударов.

Аргентина

Против Аргентины влияние Модрича на контроль мяча было самым слабым на ЧМ – Лука сделал наименьшее количество передач за турнир (45) с наименьшей точностью (84%) и выбил наименьший Packing (40). При контроле мяча полузащитник много играл направо под создание ширины, предварительно насыщая правофланговую зону, или готовил ситуацию для передач во фланги. Но важнее была его работа на подборах. Хорваты осознанно грузили мяч правее, в зону Акуньи, куда вдвоём смещались Манджукич и Ребич. Модрич подскакивал к ним на подбор, чтобы продолжить атаку через пас низом.

На подборе под большими нападающими Модрич открывался не только при длинных передачах, но и при быстром переходе в атаку. Так Лука создал лучший момент Хорватии в первом тайме для Ребича – открылся на подборе, дождался паса после отскока в другую сторону и вырезал классный пас на ход Ребичу.

Исландия

Единственный матч, где Модрич визуально играл через центр чаще, чем через фланги (InStat-цифры подтверждают: вперёд Лука сделал 20 передач, на левый край – 19, направо – 13). Здесь две причины. Первая – Бадель и Ковачич разгрузили Модрича. Роль Луки в матче была ближе к роли «десятки», из-за чего он сделал серию передач из финальной трети из правого полуфланга, а все простые решения по продвижению мяча взвалил на себя Ковачич. 79 точных передач из 79 – красиво поданная обёртка, мы уже разбирали эту статистическую историю.

Вторая причина тоже кроется в составе. У Хорватии не вышел Шиме Врсалько, постоянно расширяющий фланг своими подключениями (резервный правый защитник Едвай делает это хуже), зато вышли Крамарич, игравший «ложную девятку», и много уходивший в полуфланги Марко Пьяца. Вся атакующая тройка, в которой ещё был Перишич, постоянно менялась местами и искала пустые зоны, куда и пасовал Модрич. По сути, матч с Исландией – первый на ЧМ, где Хорватия действительно сыграла в контроль. Во многом благодаря игре полузащиты и динамике атакующей тройки.

Дания

Лучший матч Модрича по отрезанию передачами защитников (21). Против датчан Лука исполнил понемногу все роли из других матчей. Он начинал матч, насыщая правый край и помогая Ловрену открываниями рядом с центральными защитниками, но в середине второго тайма, пока не вышел Ковачич, часто возникал слева. Во втором экстра-тайме, после замены Манджукича на Баделя, Модрич играл полноценную «десятку» и выдал свой лучший отрезок в матче: открывался в обоих полуфлангах, собирал вокруг себя игроков, сделал несколько классных проникающих передач. Одна из них, на Анте Ребича, привела к заработанному (и незабитому Модричем) пенальти.

При выходе из-под прессинга Модрич грамотно открывался под Брозовича и Ракитича, становясь дополнительным игроком в билд-апе – в структуре из четырёх игроков Хорватии такого не хватает. Сделал серию диагоналей налево, под приём Перишича с последующим навесом, дожидаясь, когда правый защитник Дании Дальсгор сужал пространство. Под прессингом принимал простые решения, не ускоряясь в обводку.

Россия

Здесь Златко Далич снова напоролся на грабли, разбившие лоб в матче с Нигерией. Он снова поставил Ракитича и Модрича в центре без страховки, выбрав 11-м игроком Крамарича (10 других в старте легко угадываются, одиннадцатое место делят Крамарич, Брозович и Ковачич – это задаёт стиль команды на матч/отрезок). Под прессингом такая команда чувствовала себя неуютно, стала разбитой и много играла длинными передачами. Модрич склеил разбитую команду – выдал лучший Packing-перфоманс в сборной Хорватии на ЧМ (112) и лучший пасовый перфоманс в истории сборной на чемпионатах мира (102 передачи).

В начале игры Модрич повторял фокус из матча с Аргентиной, дополнительно насыщая правый фланг. Это помогало взламывать узкую защиту России в 4-4-2, где Черышев занимал позицию в полуфланге. Реагируя на открывания Модрича под первый пас Ловрена, Черышев давал принимать мяч глубже во фланге Врсалько. Если Модрич сам контролировал мяч, полуфланг заполнял кто-то из атакующей четвёрки – Черышев всё равно не перекрывал Врсалько.

До перерыва Хорватия расставлялась в билд-апе 3-1, и Модрич снова располагался над тройкой – такая структура была уязвимой для прессинга. Во втором тайме хорваты чаще расставлялись 1-3: Ловрен ниже и тройка Вида – Ракитич – Модрич. Лука смещался в правый полуфланг уже глубже и чаще снабжал мячами Врсалько. Так Шиме стал главным адресатом Модрича в матче (получил 17 передач). После выхода Брозовича билд-ап перестроился уже на расстановку 2-3, и Лука стал играть ближе к атаке. К экстра-тайму Лука играл уже везде – в треугольнике полузащиты и опускался на позицию «шестёрки», и ситуативно становился «десяткой».

Главная особенность игры Модрича в матче против России – стремление разбивать прессинг на дриблинге. Вероятно, это реакция на качественный прессинг России, разбиравшей игроков 1v1. 11 обводок, 8 удачных – ни в одном другом матче ЧМ Модрич не шёл в дриблинг так активно. Стремление разбивать прессинг через обводку бросалось в глаза даже в первом тайме, когда Модричу дважды давали выйти из-под давления и найти открывание Крамарича между линиями (неудивительно, что Крамаричу чаще всех в матче пасовал именно Модрич).

Модрич принимает мяч от тройки в билд-апе и проходит Кузяева на дриблинге

Модрич уходит от прессинга Ерохина, пользуется ложным движением Ковачича и ускоряется в свободный коридор

Англия

Модрич начинал матч выше Брозовича и Ракитича, с ролью, похожей на «десятку», но перестроился к 15-й минуте. Когда Англия добыла преимущество и перешла на контратакующий стиль, Модрич опустился к центральному кругу – разворачивать атаки команды резкими диагоналями на фланги в 1-2 касания. Особенно часто Лука нагружал мячами Врсалько. Правый защитник получил от Модрича ещё больше передач, чем в матче с Россией – 20 (это самая сильная пасовая связь Луки за весь чемпионат мира).

План Англии помог реализации идеи Модрича. Гарет Саутгейт насытил центр, но никак не реагировал на то, что Хорватия вообще отказалась от атак через центр и наваливала диагонали на фланг. Переход на 5-4-1 мог бы замаскировать проблему, но Саутгейт не прочитал этот вариант. И даже когда Модрич получал мяч в центре, его прессинговали некачественно, давая разворачивать атаки диагоналями на Врсалько, Стринича и Перишича.

Ещё один момент – Модрич чаще, чем в предыдущих матчах, забегал в штрафную через правый полуфланг. Лука пользовался недостатком оборонительных скиллов Деле Алли, опекавшего его – игрок «Тоттенхэма» терял Модрича из поля зрения и переориентировался на мяч. Забросы на Модрича при таких открываниях англичанам удалось прочитать, но сама по себе идея – сигнал для Блеза Матюиди. Он отлично знает, как делать такие открывания и как их блокировать.

Статистика

Дополнение к цифрам, указанным выше:

– 72,8 Packing/90min – статистика Модрича в плей-офф ЧМ. Лишь четыре футболиста имеют цифры лучше. Из тех, чья выборка шире одного матча – только Тоби Алдервейрелд (76,3).

– 10 Impect/90min – тоже за плей-офф ЧМ. Здесь конкуренция выше: 8 игроков набивали больше, а из тех, кто сыграл хотя бы дважды – Де Брёйне (11,7), Коутиньо (10,5) и Погба (10,3). Эти показатели стоит оценивать именно вместе – ни одного настолько влиятельного плеймейкера на ЧМ нет. Влияние Модрича можно сравнить с влиянием Ману Фернандеша на «Локомотив» (такое же сочетание сильных цифр), только Модрич ещё и не забивает на оборону. Зверь!

– 16 шансов уже создал Модрич за чемпионат мира. Ближайший преследователь в сборной Хорватии, Иван Ракитич – 8.

– 1 фанатская армия уже собралась, чтобы агитировать за «Золотой мяч» для Луки Модрича. В ней много хорватов – Далич, Билич, Ракитич, Ловрен, Манджукич, Шимич. Достаточно экспертов со стороны – Шмейхель, Хельвег, Креспо. Я тоже тут. И вы присоединяйтесь.

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