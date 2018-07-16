«Франция выиграла чемпионат VAR». Мировая пресса – о финале ЧМ-2018

«Даже не нужно щипать себя, чтобы поверить в это. В это воскресенье сборная Франции написала новую страницу в истории. Победив Хорватию со счётом 4:2, французы добились успеха там, где остальные фавориты потерпели фиаско», — торжествует главная спортивная газета страны L’Equipe.

L’Equipe: «Вечное счастье»; Le Parisien: «Небо в алмазах»

Один факт остаётся незыблемым: система VAR продолжает помогать синим. Почему рефери не стал использовать видеоповтор на 24-й минуте, когда Погба сфолил на Манджукиче? Возможно, потому, что хорваты не стали сразу спорить, в то время как французская команда бросилась к арбитру за выяснениями после руки Перишича на 35-й минуте. Судейская бригада потратила три минуты на выяснения, но зато после этого у команды появился один гол в запасе».

Liberation: «Снова!»; La voix du Nord: «Спасибо!»

Издание проводит параллель с победой французской сборной, которая случилась 20 лет назад. Заголовок на первой полосе («Вечное счастье») становится рефреном в триумфальной песне Франции – ведь тогда, в далёком 1998 году, победу Зидана и компании они отметили похожими словами («В вечность»).



«Две звезды, две вечности».

Газета Le Parisien рапортует о том, что футбольная лихорадка захватила не только обычных жителей Франции – за сборную болели и сотрудники транспортных служб. В честь Дешама и его футболистов временно переименовали шесть известных станций парижского метро.

Коллеги из итальянского La Gazzetta dello Sport называют победу «итальянской». По словам авторов, в игре нынешней сборной Франции прослеживается много признаков итальянского футбола, который складывается из уверенной игры в защите, стандартов и контратак.



Немецкое издание Bild называет финал с участием Франции худшим в истории – но вовсе не из-за качества игры. Всё-таки немцы расстаются с титулом чемпионов мира, который гордо носили четыре года. «Теперь у бундестим есть достойный наследник», — пишет издание.

La Gazzetta dello Sport: «Франция – чемпион… по-итальянски»; Bild: «Худший финал ЧМ всех времён»

Испанские издания выбрали разную тональность, чтобы отметить победу Франции. Газета Marca вышла с красивой обложкой с заголовком «Две звезды», знаменующим обновлённую нашивку на футболках новоиспечённых чемпионов. А издание AS язвительно замечает: «Франция выиграла чемпионат VAR», намекая на то, что большую роль в этом чемпионстве сыграла новая система видеоповторов.

Marca: «Две звезды»; AS: «Франция выиграла чемпионат VAR»

В Англии газета Mirror рассказывает волшебную сказку Франции, красиво обыграв известную фразу «Дежавю» — «Дежа Блю». «Ле блю» — ведь именно так называют синих по всей Европе. А таблоид Daily Star публикует заголовок «Французский поцелуй» с большой фотографией Килиана Мбаппе с Кубком мира.

The Mirror: «Дежа Блю»; Daily Star: «Французский поцелуй»

Издание The Independent рассказывает, как Франция праздновала свою победу, в статье под названием «Чемпионы под дождём». А коллеги из аргентинской Ole смеются над курьёзной ситуацией, возникшей во время награждения: когда над «Лужниками» грянул ливень, единственным, кто оказался укрыт от дождя под зонтом, оказался Владимир Путин. Другие мировые лидеры и чиновники, в том числе президенты Франции и Хорватии, а также глава ФИФА Джанни Инфантино промокли до нитки.