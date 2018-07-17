«До встречи через год!» «Твиттер» ФНЛ потроллил «Енисей»

«Енисей», по итогам прошлого сезона покинувший ФНЛ ради свершений в Премьер-Лиге, опубликовал позитивную гифку с танцующим символом клуба – львом. В самом весёлом «твиттере» российского футбола было написано: «Сегодня стартует новый сезон #ФНЛ. БЕЗ НАС!»
И понеслось…
На твит иронично ответил аккаунт ФНЛ.
Затем подтянулось «Тосно», недавно прекратившее своё существование, «Сибирь», в которой попросили привезти сувениров из высшего дивизиона.
«Нефтехимик» и «Химки» погрустили о нелёгкой доле клубов ФНЛ.
«Оренбург» присоединился к троллингу красноярцев, а «Солярис», проведший последний сезон в ПФЛ, грустно вздохнул.