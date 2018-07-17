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1-й тур ФНЛ сезона-2018/19. Клубы ответили на шутку «Енисея» в «Твиттере»

«Чемпионат»
Фото: фк-енисей.рф
«До встречи через год!» «Твиттер» ФНЛ потроллил «Енисей»
Первый день сезона в ФНЛ получился не таким уж скучным. Клубы уже зажигают в «Твиттере»!
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

«Енисей», по итогам прошлого сезона покинувший ФНЛ ради свершений в Премьер-Лиге, опубликовал позитивную гифку с танцующим символом клуба – львом. В самом весёлом «твиттере» российского футбола было написано: «Сегодня стартует новый сезон #ФНЛ. БЕЗ НАС!»

И понеслось…

На твит иронично ответил аккаунт ФНЛ.

Затем подтянулось «Тосно», недавно прекратившее своё существование, «Сибирь», в которой попросили привезти сувениров из высшего дивизиона.

«Нефтехимик» и «Химки» погрустили о нелёгкой доле клубов ФНЛ.

«Оренбург» присоединился к троллингу красноярцев, а «Солярис», проведший последний сезон в ПФЛ, грустно вздохнул.

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