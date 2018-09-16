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РПЛ. «Спартак» — «Ахмат» — 1:2. 16 сентября 2018 года. Обзор матча

«Спартак» — «Ахмат» — 1:2
Олег Лысенко
Фото: РИА Новости
Швец подкрался незаметно. «Спартак» добил его бывший игрок
Пилипчук помог Рахимову переиграть Карреру.
Футбол / РПЛ

Пилипчук вернулся на «Открытие». Гостем

Редко внимание спартаковской публики привлекают перед матчем обе тренерские скамьи в равной степени — обычно оно сфокусировано на своей. Это был тот редкий случай, когда она с любопытством воззрилась на лавочку гостей. Тренеров с красно-белым прошлым нынче в лиге достаточно, но тут случай особый. Фигура ассистента интересовала болельщиков не меньше, а возможно, даже больше, чем его шефа. Если Рахимов играл в «Спартаке», то Пилипчук до недавнего времени его тренировал — в альянсе с Каррерой. Думается, в процессе подготовки к совместному дебюту в «Ахмате» Роман Михайлович много интересного рассказал Рашиду Маматкуловичу о сопернике. Доскональное знание противника значительно повысило шансы грозненцев на успех в столице. И — кто знает? — возможно, явилось главным ключом гостей к победе.

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Рахимов повторно дебютировал в грозненском клубе

Главный тренер «Ахмата» часто отнимал очки у своей бывшей команды в руководящем качестве – пять раз по максимуму. Но конкретно против Карреры у него статистика до сих пор была неважная – два поражения в двух матчах. За полторы недели кардинально перестроить игру команды едва ли возможно, но определённые структурные изменения Рахимов в неё внёс. В частности, внедрил дополнительного человека в центр обороны: было два стоппера – стало три. Нововведение себя оправдало.

Ханни получил шанс

Хозяйская основа была примечательна наличием в ней Ханни. Софьян с третьего тура не показывался на поле и всё более активно демонстрировал недовольство таким положением дел в соцсетях. Смешно полагать, что Каррера принял решение по его кандидатуре, пролистав ленту «твиттера» Ханни. Или Евгения Кафельникова. Очевидно, игрок добросовестно тренировался в «окно ФИФА». Плюс травмы Мельгарехо и Самедова ограничили итальянцу выбор кондиционных фланговых исполнителей. В итоге левый край «алленаторе» укомплектовал футболистами, не игравшими больше месяца (в защите Ханни «подпирал» Комбаров), а правый – недавними дублёрами Рассказовым и Ломовицким.

Будет преувеличением сказать, что Ханни всё всем доказал. После такой состязательной паузы ждать от него бенефиса было наивно. Но свои 83 минуты Ханни отработал усердно. Пару голевых моментов имел – не забил.

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Излишнее рвение подвело Попова

Очень хотел себя проявить Попов, впервые в чемпионате вышедший в стартовом составе. Но это-то рвение сыграло с болгарином злую шутку. Он, конечно, руководствовался только благими намерениями, придя на выручку защитникам в середине первого тайма. Только оборонительных навыков Ивелину не хватило. Зацеп Бериши привёл к пенальти, а удар Родолфо с «точки» — к голу.

Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
16 сентября 2018, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
1 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 – Родолфо – 20 (пен), 1:1 – Джикия – 56, 1:2 – Швец – 86

Зобнин отомстил Берише

У Карреры, должно быть, всё внутри похолодело, когда Бериша жёстко подкатился под Джикию. Других центральных защитников, кроме вышедших на поле, у него просто не осталось. К счастью, обошлось без травмы. Джикия не стал отвечать обидчику – за него это сделал Зобнин. Роман ещё до перерыва «поймал» прыткого албанца. Питерский рефери Казарцев оценил «вендетту» хавбека «горчичником». Адекватно.

Фернандо пальнул в крестовину

Трижды до перерыва разряжал свою «пушку» Фернандо – и однажды был очень близок к успеху. Удар бразильца со штрафного в крестовину – самое опасное, что создал «Спартак» до перерыва.

Джикия голом отметил «повышение в звании»

Не менее неожиданно, чем Ханни на газоне, выглядел Глушаков на лавке. В этом сезоне «Спартак» только раз вышел на игру без своего капитана – и «сгорел» в Салониках. Тогда перевод Дениса в запас был продиктован некими стратегическими соображениями, теперь – медицинскими показателями. Пропуск недели тренировок не мог не сказаться на физических кондициях игрока. С повязкой на поле москвичей вывел Джикия – такой чести, если не ошибаюсь, Георгий удостоился впервые.

Естественно, спартаковский джигит был преисполнен желания отметить своё «повышение» чем-нибудь по-настоящему значимым. И во втором тайме ему это удалось! Джикия сравнял счёт в матче, замкнув навес Фернандо с углового.

Иванов не доиграл матч до конца

Пропущенным мячом неприятности «Ахмата» после перерыва не ограничились. Травма Иванова вынудила тандем РахимовПилипчук делать внеплановую замену. Опытный полузащитник, похоже, дёрнул мышцу задней поверхности бедра, уходя от погони Попова. Интересно, что на скамейку Олег с Ивелином отправились практически одновременно – за 20 минут до конца матча Каррера всё же отправил штатного капитана на поле – возможно, уповая на талант Дениса решать исход матча.

Митришев простил «Спартак», а Швец – нет

Изумительную возможность вырвать у фаворита три очка имел свежий Митришев. Имел и упустил. Очутившись напротив ворот в одиночестве, нападающий обесценил мощный забег и отличный кросс Мохаммади.

Этот «джокер» Рахимова не сыграл – сыграл другой. По-своему символично, что первую победу в сезоне двум бывшим тренерам-спартаковцам принёс бывший выпускник академии «Спартака». Замкнув прострел своего капитана Уциева, обыгравшего по дороге Глушакова, Антон Швец забил пока самый ценный гол в карьере.

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