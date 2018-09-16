Швец подкрался незаметно. «Спартак» добил его бывший игрок

Пилипчук вернулся на «Открытие». Гостем

Редко внимание спартаковской публики привлекают перед матчем обе тренерские скамьи в равной степени — обычно оно сфокусировано на своей. Это был тот редкий случай, когда она с любопытством воззрилась на лавочку гостей. Тренеров с красно-белым прошлым нынче в лиге достаточно, но тут случай особый. Фигура ассистента интересовала болельщиков не меньше, а возможно, даже больше, чем его шефа. Если Рахимов играл в «Спартаке», то Пилипчук до недавнего времени его тренировал — в альянсе с Каррерой. Думается, в процессе подготовки к совместному дебюту в «Ахмате» Роман Михайлович много интересного рассказал Рашиду Маматкуловичу о сопернике. Доскональное знание противника значительно повысило шансы грозненцев на успех в столице. И — кто знает? — возможно, явилось главным ключом гостей к победе.

Рахимов не успеет подготовить «Ахмат» к битве со «Спартаком» «Зенит» одолеет «Оренбург» в «газовом» дерби, «Спартак» забьёт «Ахмату» не меньше двух мячей.

Рахимов повторно дебютировал в грозненском клубе

Главный тренер «Ахмата» часто отнимал очки у своей бывшей команды в руководящем качестве – пять раз по максимуму. Но конкретно против Карреры у него статистика до сих пор была неважная – два поражения в двух матчах. За полторы недели кардинально перестроить игру команды едва ли возможно, но определённые структурные изменения Рахимов в неё внёс. В частности, внедрил дополнительного человека в центр обороны: было два стоппера – стало три. Нововведение себя оправдало.

Ханни получил шанс

Хозяйская основа была примечательна наличием в ней Ханни. Софьян с третьего тура не показывался на поле и всё более активно демонстрировал недовольство таким положением дел в соцсетях. Смешно полагать, что Каррера принял решение по его кандидатуре, пролистав ленту «твиттера» Ханни. Или Евгения Кафельникова. Очевидно, игрок добросовестно тренировался в «окно ФИФА». Плюс травмы Мельгарехо и Самедова ограничили итальянцу выбор кондиционных фланговых исполнителей. В итоге левый край «алленаторе» укомплектовал футболистами, не игравшими больше месяца (в защите Ханни «подпирал» Комбаров), а правый – недавними дублёрами Рассказовым и Ломовицким.



Будет преувеличением сказать, что Ханни всё всем доказал. После такой состязательной паузы ждать от него бенефиса было наивно. Но свои 83 минуты Ханни отработал усердно. Пару голевых моментов имел – не забил.

Каррера – журналисту: не поставлю тебя в состав, потому что ты толстый! Главный тренер «Спартака» комментирует отсутствие практики у Ханни и детали сорвавшегося перехода Терри, а Зобнин радуется игровому времени.

Излишнее рвение подвело Попова

Очень хотел себя проявить Попов, впервые в чемпионате вышедший в стартовом составе. Но это-то рвение сыграло с болгарином злую шутку. Он, конечно, руководствовался только благими намерениями, придя на выручку защитникам в середине первого тайма. Только оборонительных навыков Ивелину не хватило. Зацеп Бериши привёл к пенальти, а удар Родолфо с «точки» — к голу.

Зобнин отомстил Берише

У Карреры, должно быть, всё внутри похолодело, когда Бериша жёстко подкатился под Джикию. Других центральных защитников, кроме вышедших на поле, у него просто не осталось. К счастью, обошлось без травмы. Джикия не стал отвечать обидчику – за него это сделал Зобнин. Роман ещё до перерыва «поймал» прыткого албанца. Питерский рефери Казарцев оценил «вендетту» хавбека «горчичником». Адекватно.

Фернандо пальнул в крестовину

Трижды до перерыва разряжал свою «пушку» Фернандо – и однажды был очень близок к успеху. Удар бразильца со штрафного в крестовину – самое опасное, что создал «Спартак» до перерыва.

Джикия голом отметил «повышение в звании»

Не менее неожиданно, чем Ханни на газоне, выглядел Глушаков на лавке. В этом сезоне «Спартак» только раз вышел на игру без своего капитана – и «сгорел» в Салониках. Тогда перевод Дениса в запас был продиктован некими стратегическими соображениями, теперь – медицинскими показателями. Пропуск недели тренировок не мог не сказаться на физических кондициях игрока. С повязкой на поле москвичей вывел Джикия – такой чести, если не ошибаюсь, Георгий удостоился впервые.

Естественно, спартаковский джигит был преисполнен желания отметить своё «повышение» чем-нибудь по-настоящему значимым. И во втором тайме ему это удалось! Джикия сравнял счёт в матче, замкнув навес Фернандо с углового.

Иванов не доиграл матч до конца

Пропущенным мячом неприятности «Ахмата» после перерыва не ограничились. Травма Иванова вынудила тандем Рахимов – Пилипчук делать внеплановую замену. Опытный полузащитник, похоже, дёрнул мышцу задней поверхности бедра, уходя от погони Попова. Интересно, что на скамейку Олег с Ивелином отправились практически одновременно – за 20 минут до конца матча Каррера всё же отправил штатного капитана на поле – возможно, уповая на талант Дениса решать исход матча.

Митришев простил «Спартак», а Швец – нет

Изумительную возможность вырвать у фаворита три очка имел свежий Митришев. Имел и упустил. Очутившись напротив ворот в одиночестве, нападающий обесценил мощный забег и отличный кросс Мохаммади.



Этот «джокер» Рахимова не сыграл – сыграл другой. По-своему символично, что первую победу в сезоне двум бывшим тренерам-спартаковцам принёс бывший выпускник академии «Спартака». Замкнув прострел своего капитана Уциева, обыгравшего по дороге Глушакова, Антон Швец забил пока самый ценный гол в карьере.