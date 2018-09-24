ДайтеПаспортИностранцу. 6 легионеров, которые могли выступать за сборную России

Но не срослось. Как и в истории с Лоренсо Мельгарехо.

Спартаковский универсал Лоренсо Мельгарехо получил вызов в сборную Парагвая. Событие для футболиста радостное, ведь такой чести он удостоился впервые с 2013 года. Но болельщики красно-белых едва ли обрадовались такому повороту событий. Еще в начале сентября агент Хуан Апплеярд на полном серьезе рассуждал о возможности получения игроком российского паспорта.

В сети даже запустили хештег #ДайтеПаспортМельгарехо, который быстро стал популярным. И если бы Лоренсо действительно получил гражданство, то не только бы облегчил «Спартаку» жизнь с точки зрения лимита на легионеров, но и теоретически мог пригодиться сборной. Ведь на левом фланге обороны после ухода Юрия Жиркова в команде Станислава Черчесова пока нет кандидата, который был на голову выше остальных.



Лоренсо выбрал родину, и мы его понимаем. Вспомним его предшественников – легионеров, которые могли стать игроками сборной России, но по разным причинам так и не стали.

Жерри-Кристиан Тчуйсе

Камерунский футболист перешел в «Спартак» из «Черноморца» в 2000-м, быстро превратился в основного защитника красно-белых, проявил себя в Лиге чемпионов в битвах с «Реалом» и «Арсеналом», да и вообще зарекомендовал себя как один из сильнейших исполнителей на своей позиции во всем чемпионате. Неудивительно, что Олег Романцев, совмещавший тогда посты главного тренера в клубе и сборной, предложил Тчуйсе стать россиянином. И по совместительству – первым в истории нашей страны натурализованным легионером из дальнего зарубежья.

Жерри-Кристиан Тчуйсе: электрик из меня так и не вышел Интервью Жерри-Кристиан Тчуйсе, который после перехода из "Спартака" в ФК "Москва" обрел второе дыхание и является одним из лучших защитников первенства России.

Вопрос решился очень быстро — в конце 2000-го паспорт с двуглавым орлом оказался на руках у спартаковца. Только сыграть за сборную ему было так и не суждено. Он прошел один тренировочный сбор, готовился вылететь на товарищеский матч в Грецию в феврале 2001-го, но затем вдруг получил травму, а в апреле неожиданно принял приглашение от сборной Камеруна. Сначала Тчуйсе утверждал, что выбрал родину из-за патриотических чувств, но спустя годы появились другие версии: якобы нашлись люди, которые оказались категорически против появления темнокожего игрока в сборной России, и кто-то из них даже звонил футболисту с угрозами.

За Камерун Тчуйсе провел три матча. При этом он по-прежнему гражданин России.

Роман Ерёменко Фото: РИА Новости

Роман Еременко

Теперь уже полузащитник «Спартака», готовящийся дебютировать в новой команде после двухлетней дисквалификации, переехал в Финляндию в раннем детстве вместе с семьей. С 2002-го начал выступать за местные юношеские сборные, в 2007-м дебютировал за главную команду. Мог бы он играть за Россию? Разумеется. Ведь наше гражданство у него тоже есть и всегда было. Однако РФС не проявлял в то время к Роману никакого интереса, а в премьер-лиге он оказался поздно, в 2011-м, после выступлений за «Удинезе», «Сиены» и киевского «Динамо».

Старший брат, Алексей Еременко, тоже стал игроком Финляндии. А вот младший – Сергей – недавно сменил футбольное гражданство на российское и теоретически может представлять нашу страну. Если когда-нибудь выйдет на соответствующий уровень.

«Скоро бразилец подаст документы на оформление российского паспорта», — обещал в ноябре 2011-го спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов. В ту пору Веллитон, назабивавший за красно-белых с 2007-го шесть десятков мячей, все еще считался крутым нападающим. И сборную России он наверняка бы усилил.

Веллитон: до сих пор не забрал чемодан с деньгами из Москвы Веллитон даёт интервью – о столкновении с Акинфеевым, уходе из «Спартака», ограблении в Москве и плясках Самба Соу в Турции.

Но продолжения история не получила. Во-первых, после памятного столкновения с Акинфеевым вряд ли многие из игроков нашей национальной команды обрадовались бы появлению бразильца. Во-вторых, Веллитон как раз на стыке 2011-2012 годов начал на глазах сдуваться, и вскоре «Спартак» от него отказался.

Веллитон Фото: РИА Новости

Мама Питера – гражданка СССР, папа – нигериец. Родился он в Ташкенте, первые футбольные шаги делал в Набережных Челнах в школе КАМАЗа, а в 1998-м оказался в ЦСКА. Если бы армейцы за три года разглядели бы в Одемвингие способного нападающего – играл бы он и за взрослую команду армейцев, и, быть может, за нашу сборную.

Одемвингие: остался в Англии ради дочки и АПЛ! Нигерийский нападающий Питер Одемвингие – о продолжении карьеры в Англии, возможном возвращении в Россию и сёминском «Локомотиве».

Но красно-синим Питер оказался не нужен. По совету отца он отправился в Нигерию, где там быстро окреп, затем переехал в Бельгию, а уже в 2002-м получил вызов и провел первый матч за «Суперорлов». Хотя Россию он по-прежнему считает своим домом – и неоднократно признавался, что наш гимн берет его за душу всякий раз, когда слышит.

Грузинского центрального защитника хотел натурализовать в 2012-м Фабио Капелло, который еще в 2013-м пытался найти достойную смену для Игнашевича и братьев Березуцких. Кверквелия тогда как раз отлично выглядел в «Рубине». Но от смены гражданства он категорически отказался. Любовь к родине оказался сильнее амбиций. В 2014-м Соломон провел первый матч за сборную Грузии.

Кверквелия: в Тбилиси сказали: «Ты плохой игрок, меняй профессию» Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия рассказал, как чуть не закончил с футболом, и поделился историей успеха простого грузина в России.

Сейчас Александр – чемпион Англии в составе «Манчестер Сити» (в новом сезоне, правда, пока на поле не выходил) и важный игрок для сборной Украины. А еще три года назад он выступал за «Уфу» и вполне мог сменить футбольное гражданство на российское. Агенты выходили на него с соответствующим предложением, только до серьезных шагов дело не дошло.

«Киев приказал заиграть его за Украину!» Страсти по Зинченко Побег из «Шахтёра», «игнор» «Спартаком», интерес «Динамо» Киев и дебют в сборной Украины – приключения вундеркинда Зинченко продолжаются!

Да и историческая родина, почуяв угрозу, вовремя подсуетилась. В 2015-м Зинченко экстренно вызвали в сборную Украины из молодежки и выпустили на поле на 88-й минуте матча с Испанией. Александр стал одним из самых молодых игроков в истории национальной команды, а вопрос был тут же закрыт.

… А их у нас еще не увели

Есть и еще два легионера, о привлечении которых в сборную России в разное время ходило много разговоров. Речь о форварде «Краснодара» Ари и полузащитнике «Динамо» Жоаозиньо. Оба после пяти лет жизни в нашей стране уже получили паспорт с двуглавым орлом и теперь имеют право выступать за сборную, поскольку за Бразилию не заиграны. Более того – они неоднократно выражали большое желание попасть в российскую команду. Только на сегодня нет предпосылок к тому, что их мечты сбудутся.