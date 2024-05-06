Николай Наумов поделился ожиданиями от игры «Локомотива» в следующем сезоне

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от игры железнодорожников в следующем сезоне.

«Хотелось бы видеть от «Локомотива» более динамичную игру через пас, с быстрыми переходами из обороны в атаку. Состав в целом располагает футболистами под такой стиль игры. Уже есть Пиняев, Глушенков, придёт Салтыков. Если «Локомотив» окончательно перейдёт на игру с маленькими и юркими нападающими, то уверен, что Салтыков впишется в игру железнодорожников и команда станет ещё сильнее», — приводит слова Наумова Legalbet.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Локомотив» располагается на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Подопечные Михаила Галактионова набрали 41 очко. В следующем матче внутреннего первенства железнодорожники сыграют с «Ростовом» на домашней арене. Игра состоится сегодня, 6 мая. Стартовый свисток арбитра раздастся в 20:30 по московскому времени.