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Хавбек «Ахмата» Бериша: Адиев — квалифицированный тренер, мы сплотились вокруг него

Хавбек «Ахмата» Бериша: Адиев — квалифицированный тренер, мы сплотились вокруг него
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Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша поделился впечатлениями от совместной работы с главным тренером грозненской команды Магомедом Адиевым.

«Адиев многое изменил в «Ахмате», это очень квалифицированный тренер. Он не просто так тренирует сборную Казахстана. Он хорошо знает «Ахмат». Сейчас мы все сплотились вокруг него. Надеюсь, до конца сезона мы покажем такую же игру, как и во всех предыдущих», — приводит слова Бериши «РБ Спорт».

Напомним, Адиев возглавил «Ахмат» 5 апреля, тем самым начав совмещать работу в клубе и в сборной Казахстана. По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» располагается на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 32 очка. В следующем матче внутреннего первенства команда Адиева сыграет с «Крыльями Советов» на выезде. Игра состоится 10 мая и пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Стартовый свисток арбитра раздастся в 16:00 по московскому времени.

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