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Червиченко — о Песьякове: у «Ростова» перевесили эмоции, поэтому контракт не продлевают

Червиченко — о Песьякове: у «Ростова» перевесили эмоции, поэтому контракт не продлевают
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о голкипере «Ростова» Сергее Песьякове. Напомним, ранее появилась информация, что вратарь покинет донской клуб и подпишет контракт с «Крыльями Советов».

«Не могу сказать, станет ли уход Песьякова потерей для «Ростова». Смотря кем заменят. Я разговаривал с руководителями клуба — они говорят, что от его игры вперёд и игры ногами команда больше приобрела, нежели потеряла. Видимо, тут эмоциональный подтекст. Мы всё не видим, когда вратарь начинает атаку — видим уже завершение от нападающих. А когда вратарь косячит, как Песьяков, придумавший два мяча со «Спартаком», это видно всем. Мне кажется, эмоциональный посыл перевесил всё остальное, потому и не продлевают», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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