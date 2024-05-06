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Семшов назвал главную проблему ПФК ЦСКА

Семшов назвал главную проблему ПФК ЦСКА
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов назвал главную проблему московского ПФК ЦСКА. По его мнению, армейцам не хватает глубины состава — нет игроков, которые равноценно могли бы подменить основных исполнителей.

«У ЦСКА короткая скамейка. Бывают матчи, когда можно варьировать состав, но у ЦСКА нет футболистов, которые могут подменить основу», — сказал Игорь Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, московский ПФК ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Армейцы набрали 38 очков в 26 матчах. В матче 27-го тура РПЛ ЦСКА встретится с казанским «Рубином». Игра пройдёт сегодня, 6 мая, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск.

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