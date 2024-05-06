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Лопетеги сменит Мойеса на посту главного тренера «Вест Хэма» — Романо

Лопетеги сменит Мойеса на посту главного тренера «Вест Хэма» — Романо
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Испанский специалист Хулен Лопетеги станет новым главным тренером «Вест Хэма», сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Лопетеги принял предложение «молотобойцев», сейчас стороны согласовывают последние детали сделки, после чего лондонский клуб официально объявит о назначении испанца на должность главного тренера.

Хулен начинал свою профессиональную карьеру в «Райо Вальекано». После 54-летний специалист был тренером в «Кастилье», молодёжных командах Испании, «Порту», в основной сборной Испании, мадридском «Реале», «Севилье» и «Вулверхэмптоне».

Отмечается, что «Вест Хэм» активно ищет замену Дэвиду Мойесу и рассматривал несколько кандидатов. В прошлом месяце «молотобойцы» провели переговоры с Рубеном Аморимом из лиссабонского «Спортинга».

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