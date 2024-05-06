Агент Константина Кучаева ответил на вопрос о будущем игрока в «Пари НН»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника Константина Кучаева, ответил на вопрос о будущем игрока в «Пари Нижний Новгород».

«Кучаев сейчас сосредоточен на оставшихся играх сезона в «Пари НН». Ему нужно помочь решить команде задачу. Все разговоры с клубом будут после этого», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Кучаев присоединился к «Пари НН» в январе этого года. Футболист заключил контракт до лета 2024-го. В нынешнем сезоне Константин провёл 21 матч во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость универсального футболиста в € 2,5 млн.