Черчесов ответил на вопрос о возможном назначении в «Спартак»

Известный российский тренер Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак». По его словам, время уходит и самое лучшее время доказывать свою тренерскую состоятельность — это прямо здесь и сейчас. Ранее в СМИ появлялись слухи о возможном назначении в «Спартак» Станислава Черчесова, Валерия Карпина и ряда других специалистов. В данный момент красно-белых на временной основе возглавляет Владимир Слишкович.

«Меня связывают со „Спартаком“? Так происходит. Если бы этого не было, то это было бы удивительно. Всю жизнь в «Спартаке» как игрок или тренер работал. Добиваешься каких‑то успехов в других клубах, доказываешь свою состоятельность. Наверное, ассоциация какая‑то проходит. Но там люди работают, знают, что и как им надо.

Как я люблю говорить: время никогда не приходит — время только уходит. Поэтому время уходит, а моложе мы не становимся. Так что когда, если не сейчас, доказывать свою состоятельность? И я говорю не только про «Спартак», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч Премьер».