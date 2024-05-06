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Игрок «Пари НН» Кутателадзе: буду доволен, когда выполним задачу клуба — останемся в РПЛ

Игрок «Пари НН» Кутателадзе: буду доволен, когда выполним задачу клуба — останемся в РПЛ
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Нападающий «Пари Нижний Новгород» Николоз Кутателадзе ответил на вопрос, каким местом в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024 он будет доволен.

— Юран говорил, что проблемы команды связаны с тем, что не укомплектовались зимой и плюс были травмы. Согласен?
— Это Николаич сказал, так он считает. Я же не могу со своей стороны ничего сказать — я футболист, выхожу на поле играть. Это Николаич решает. Тренировочный процесс с ним был хороший.

— Каким местом в РПЛ будете довольны?
— Буду доволен, когда выполним задачу клуба — останемся в РПЛ, — сказал Кутателадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после 27 туров РПЛ «Пари НН» располагается на 11-м месте.

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