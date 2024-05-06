Представитель Захаряна: «Реал Сосьедад» рассчитывает на Арсена, аренду мы не обсуждали

Геннадий Голубин, представитель полузащитника сборной России и «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, заявил, что его клиент не собирается уходить в аренду из испанского клуба.

«Нам ничего не известно о возможной аренде Захаряна. Клуб с нами вообще не обсуждал подобные моменты. Ни аренду, ни ещё что-то. Арсен — игрок «Реала», и в клубе на него рассчитывают. С чего вдруг возникло, что кто-то к кому-то обращался, я не знаю. Информация из ничего», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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Напомним, ранее «РБ Спорт» сообщал, что «Реал Сосьедад» сохранит Арсена Захаряна и не планирует отдавать его летом в аренду. Российский хавбек присоединился к испанскому клубу прошлым летом, заключив контракт до лета 2029 года.