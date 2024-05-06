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Вячеслав Колосков: за первое место «Динамо» вряд ли поборется, но за второе — точно

Вячеслав Колосков: за первое место «Динамо» вряд ли поборется, но за второе — точно
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что московское «Динамо» может завершить сезон-2023/2024 на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

«Динамо» сохранило чемпионские амбиции. Игра первые 30 минут с «Сочи» — это настоящая чемпионская игра. Правда, потом традиционно подсели, в обороне напороли. Надо что-то делать с обороной. Но у «Динамо» одна из лучших команд — современный, красивый, скоростной футбол. За первое место они вряд ли поборются, но за второе — точно», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Динамо» располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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