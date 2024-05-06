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Червиченко: «Динамо» имеет хорошие шансы на чемпионство, «Зенит» в эмоциональной яме

Червиченко: «Динамо» имеет хорошие шансы на чемпионство, «Зенит» в эмоциональной яме
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Всё решится в следующем туре, когда «Зенит» будет играть с ЦСКА, а «Динамо» — с «Балтикой». Как мы видели в последнем матче с ЦСКА, «Зенит» еле откусался в концовке матча. А «Балтика» не такой серьёзный соперник для «Динамо», как ЦСКА для «Зенита». Вполне реально, что «Динамо» обыграет «Балтику», а «Зенит» сыграет с ЦСКА вничью.

Если рассмотреть с этой точки зрения, то вполне возможно, что «Динамо» обойдёт «Зенит» на два очка. Возможно, чемпиона мы узнаем в последнем туре. На мой взгляд, «Динамо» имеет хорошие шансы на чемпионство. «Зенит» сейчас в эмоциональной яме», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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