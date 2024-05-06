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Давила и Мендес из ЦСКА попали в расширенный состав сборной Чили на Кубок Америки

Давила и Мендес из ЦСКА попали в расширенный состав сборной Чили на Кубок Америки
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Футболисты московского ПФК ЦСКА Виктор Давила и Виктор Мендес включены в расширенный состав сборной Чили на Кубок Америки. Давила и Мендес находятся в списке, который опубликовала пресс‑служба национальной команды Чили в соцсетях. При этом окончательный состав чилийцев на Кубок Америки будет объявлен в ближайшее время.

Напомним, по результатам жеребьёвки сборная Чили попала в одну группу с Перу, Аргентиной и Канадой.

Напомним, Кубок Америки — 2024 состоится с 20 июня по 14 июля. В матче открытия в Атланте на «Мерседес-Бенц Стэдиум» сыграют Аргентина и победитель матча между Канадой и Тринидадом и Тобаго. Финал пройдёт на «Хард Рок Стэдиум» в Майами-Гарденс. Он состоится в один день с финалом Евро-2024. Игры Кубка Америки — 2024 примут 14 стадионов в 14 городах США.

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