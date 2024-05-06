Андрей Червиченко: по потенциалу Тюкавин может стать даже лучше Головина

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил потенциал нападающего «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина. По его мнению, по амбициям и таланту Тюкавин равен или даже лучше, чем полузащитник «Монако» Александр Головин.

«Тюкавин показывает максимальный прогресс. Нам бы хотелось, чтобы он оставался здесь. Но по своему потенциалу это новый Головин, а может, даже лучше. Если Тюкавин поедет в хороший европейский клуб, то там он расцветёт ещё больше и будет ещё ярче. Но важно, чтобы это был хороший клуб», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в матче 27-го тура с «Сочи» нападающий «Динамо» забил гол пяткой. Всего на счету Тюкавина 14 голов и девять результативных передач в нынешнем сезоне чемпионата страны. По состоянию на сегодняшний день московское «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.