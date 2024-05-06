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«Урал» — «Балтика»: стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ

«Урал» — «Балтика»: стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ
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Сегодня, 6 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся екатеринбургский «Урал» и калининградская «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 15:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Урал»: Помазун, Филипенко, Кулаков, Бегич, Итало, Аюпов, Егорычев, Сиссе, Дмитриев, Ишков, Каштанов.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Андраде, Луна, Маляров, Бистрович, Ковалёв, Лисакович, Козлов, Энрикес, Фернандес.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 15:45 МСК
Урал
Екатеринбург
1-й тайм
0 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Лисакович – 1'    

После 26 туров чемпионата России «Урал» набрал 25 очков и занимает 15-е место. «Балтика» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработала 26 очков и располагается на 14-й строчке.

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