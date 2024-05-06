В «Оренбурге» отреагировали на видео с курящим Лукасом Верой
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на курение электронной сигареты полузащитником Лукасом Верой в прямом эфире в соцсетях.
«Если честно, я ещё не видел видео, как Лукас Вера курил. Посмотрю и подумаю, как это можно расценить. Не знаю, будут ли применены санкции к футболисту, если это действительно так. Надо посмотреть. Наверное, многие футболисты курят (смеётся). Сейчас мне сложно что-то говорить, не погружён в эту тему, но я обязательно разберусь», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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