В «Оренбурге» отреагировали на видео с курящим Лукасом Верой

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на курение электронной сигареты полузащитником Лукасом Верой в прямом эфире в соцсетях.

«Если честно, я ещё не видел видео, как Лукас Вера курил. Посмотрю и подумаю, как это можно расценить. Не знаю, будут ли применены санкции к футболисту, если это действительно так. Надо посмотреть. Наверное, многие футболисты курят (смеётся). Сейчас мне сложно что-то говорить, не погружён в эту тему, но я обязательно разберусь», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.