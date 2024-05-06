Вылетит ли «Урал» в Первую лигу?

Сегодня, 6 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся екатеринбургский «Урал» и калининградская «Балтика». Эта игра может стать определяющей в борьбе за выживание в РПЛ, ведь между собой встречаются команды с 14-го и 15-го мест в турнирной таблице.

«Чемпионат» предлагает своим читателям спрогнозировать судьбу «Урала» в борьбе за выживание в РПЛ и ответить на вопрос: вылетит ли екатеринбургский клуб в Первую лигу?

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Игра «Урал» — «Балтика» пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 15:45 по московскому времени.