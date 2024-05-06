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Денис Бояринцев: «Спартаку» не хватает забивного форварда

Денис Бояринцев: «Спартаку» не хватает забивного форварда
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев считает, что нападающие красно-белых Александр Соболев и Михаил Игнатов смотрятся предпочтительнее костариканского форварда Манфреда Угальде.

«Конечно, не хватает забивного форварда. Угальде не даёт передачу на пустые ворота на Зиньковского (в матче с «Пари НН». — Прим. «Чемпионата»). За девять игр в Российской Премьер-Лиге он мало чем себя проявил. Да, эпизодически он показывает какой-то уровень, но ничего сверхъестественного нет пока, что ожидают от него. Соболев и Игнатов смотрятся гораздо предпочтительнее Угальде», — приводит слова Бояринцева Legalbet.

Напомним, матч между «Спартаком» и «Пари НН» состоялся накануне, 5 мая. Игра проводилась на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Шадыханов из Москвы. Матч начался в 19:00 мск. Встреча закончилась вничью со счётом 0:0. Таким образом, после 27 матчей чемпионата России «Пари Нижний Новгород» набрал 29 очков и занимает 11-е место. «Спартак» после аналогичного количества игр в РПЛ заработал 43 очка и располагается на четвёртой строчке.

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