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«Сочи» обсудит будущее Морено с его агентом в конце недели

«Сочи» обсудит будущее Морено с его агентом в конце недели
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Агент главного тренера «Сочи» Роберта Морено прилетит в Сочи после 9 мая. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Стороны обсудят возможное продолжение сотрудничества в случае вылета из РПЛ. Сам тренер ещё не определился с будущим в команде. У него нет чёткого решения, что он покинет команду в случае вылета», — добавил источник «Чемпионата».

После 27 сыгранных матчей в нынешнем сезоне чемпионата России «Сочи» занимает 16-е, последнее место в турнирной таблице с 20 набранными очками. Сочинцы отстают от идущего на 15-м месте «Урала» на пять очков. У екатеринбуржцев есть матч в запасе.

46-летний Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года, его контракт с клубом истекает 30 июня 2024 года. Под руководством испанца команда одержала одну победу, шесть раз сыграла вничью и потерпела два поражения в девяти матчах РПЛ.

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