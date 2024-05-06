Мор сравнил Данилу Козлова с хавбеком «Барселоны» Педри

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался об игре полузащитника калининградской «Балтики» Данилы Козлова.

«Он не боится играть в футбол. Не боится идти на обострение, делать какие‑то тонкие передачи. То есть у него нет страха ошибиться. Я давно не припомню в нашем чемпионате таких футболистов, которые действуют так разнообразно и с изюминкой. Если его с кем‑то сравнивать из молодых мировых звёзд, то я бы сравнил его с Педри из «Барселоны», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Козлов — воспитанник системы санкт-петербургского «Зенита». К «Балтике» 19-летний футболист присоединился в конце января 2024 года. В нынешнем сезоне Данила провёл 10 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал четыре результативных передачи. Действующий контракт футболиста с «Балтикой» рассчитан до лета 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в € 300 тысяч.