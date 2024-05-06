Кирьяков: «Динамо» сопутствует удача, чтобы побороться за чемпионство РПЛ

Известный российский тренер Сергей Кирьяков высказался о чемпионских амбициях московского «Динамо».

«Конечно, когда выигрываются матчи с таким сюжетом, как с «Сочи»: в добавленное время, в самой концовке — можно говорить, что где-то и сверху дают возможность. Удача сопутствует «Динамо», чтобы побороться за титул. Это определённые знаки — все футбольные люди о них знают.

Результат настраивает болельщиков «Динамо» на оптимистический лад, что после такого долгого перерыва команда может взять титул. Всё зависит от самих ребят и прямых конкурентов. Уже финишная прямая — всё зависит от тебя. Самое главное, не споткнуться и добежать первым до финиша», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.