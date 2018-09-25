Максименко готов на вечный контракт в «Спартаке». В Европе есть такой прецедент

Вратарь «Спартака» Александр Максименко уже не первый раз признаётся, что готов остаться в команде навсегда — теперь он добавляет, что готов играть даже бесплатно. Понятно, что с возрастом амбиции уступят месту здравому смыслу, и, если Максименко не будет получать практики, ему придётся клуб покинуть, но само по себе высказывание по поводу бессрочного контракта интересно. На практике такое возможно: в европейском топ-футболе есть как минимум один случай, когда у человека в клубе зафиксирован вечный контракт. Его зовут Пал Дардаи, он тренирует берлинскую «Герту».

Дардаи возглавил первую команду «Герту» в феврале 2015 года — в стрессовом режиме столичному клубу потребовался тренер, который спасёт от очередного вылета, который на тот момент казался неминуемым. Условия назначения Дардаи сразу сделали его уникальным специалистом: на протяжении нескольких дней он формально тренировал сразу три команды: «Герту», молодёжный состав «Герты» и сборную родной Венгрии, которая на тот момент благодаря Дардаи рвалась на чемпионат Европы. Со второй командой «Герты» было решено быстро, а вот с контрактом Дардаи с Венгерским футбольным союзом получилось сложнее. Венгры отказывались аннулировать контракт Пала, и «Герте» пришлось участвовать в поиске замены тренеру национальной сборной чужой страны. Менеджер берлинцев Михаэль Преетц попал под критику за неспособность решить вопрос юридически, но все остались довольны: в главную сборную Венгрии отправили немца Бернда Шторка, который семь лет работал в «Герте», и команда с ним пробилась на Евро-2016.



Больше же всех остались довольны болельщики «Герты»: с новым тренером команда пережила и продолжает переживать настоящий ренессанс.



В конце мая 2015 года Дардаи, тогда ещё исполняющий обязанности главного, подписал тренерский контракт с «Гертой». Формулировка официального сайта клуба такой и была: «постоянный контракт». Близкие к клубу журналисты объяснили, что на деле это значит следующее: договор с Дардаи не имеет срока, он может уйти, когда посчитает нужным, а увольнение со стороны клуба будет просто означать возвращение венгра во вторую команду «Герты» на должность главного тренера.

Откуда такое доверие?

Дардаи — настоящая легенда «Герты». Появившись в клубе мало кому известным молодым легионером в 1997 году, венгр надолго стал сердцем и честью команды, играя в центре полузащиты. Менеджер Преетц и Дардаи играли в одной команде и вместе прошли и через годы триумфа, когда «Герта» играла в Лиге чемпионов, и провальные времена, когда команда барахталась у ватерлинии между первой и второй Бундеслигами. Болельщики обожают Пала за его непосредственность, простоту и индивидуальный взгляд на футбол (из последнего — предложение Дардаи отстранять футболиста, нанёсшего умышленную травму сопернику, на тот срок, пока соперник лечится). Дардаи сейчас остаётся единственным настоящим лицом клуба: «Герта» — не самая популярная команда даже в самом Берлине (играющий во второй БЛ «Унион» имеет активнейшее ядро болельщиков), и сильная личность Пала позволяет расширять и развивать индифферентную фан-базу.

Как это устроено технически?

Сообщение клуба о постоянном контракте оказалось всё же слегка приукрашенным. После того, как Дардаи спас «Герту» от вылета, ему дали поработать полный сезон. Договор был заключен следующим образом: Пал гарантированно получал 12 месяцев во главе клуба, а затем контракт переходил в бессрочную фазу. Таким образом, «Герта», испытывавшая на тот момент финансовые затруднения, просто подстраховалась на случай выплаты неустойки — Дардаи на такие условия был согласен.

Контракт сформулирован так, что тренер действительно остаётся в системе клуба даже в том случае, если будет отправлен в отставку. Дардаи в таком случае возглавит вторую команду «Герты» и при этом не потеряет в зарплате, что потенциально может сделать его самым дорогим тренером в истории Региональлиги. Генеральная Ассамблея «Герты», орган, отвечающий за принятие таких решений, согласился, что венгр заслуживает финансовой обеспеченности.

Стала ли команда для Дардаи родной?

Да, причём в самом прямом смысле слова. С нынешнего сезона на постоянной основе с главной командой «Герты» работает сын главного тренера Палко Дардаи, играющий на той же позиции, что и отец. Дардаи-младший прошёл через все ступени школы и академии «Герты» и к 19 годам подобрался к основному составу. При этом главный тренер берлинцев прекрасно знает, как выстраивать отношения с сыном: когда-то и его самого тренировал отец. Дома у Дардаи запрещено говорить о «Герте», сыну приходится обращаться к отцу на тренировках не «папа», а «Пал», как это делают все остальные, никаких поблажек от Дардаи-старшего у Палко нет.



В академии «Герты» подрастают ещё двое представителей семьи Дардаи — братья Палко 16-летний Мартон и 12-летний Бенс. С недавнего времени дети стали единственным, что по-настоящему дорого тренеру. Его личная жизнь полна трагедий. В 2002 году прямо на футбольном поле во время матча умер его брат Балаж, столкнувшийся с соперником и заглотивший язык. В 2010 году в течение 10 дней ушли из жизни мать Пала Жужа и бабушка Анна, а в конце прошлого года умер его отец, тоже Пал.

Что происходит сейчас?

В прошлом году случились два важных события. Во-первых, Дардаи отпраздновал 1000 дней во главе команды, а во-вторых, его постоянный ассистент Райнер Видмайер, которого за его физические нагрузки боятся все игроки «Герты», перешёл на те же условия, что и главный. Его двухлетний контракт истёк и трансформировался в бессрочный на тех же условиях, что и у Дардаи.

Списанный футбол. Кто сделал возможным взлёт «Герты» Саломон Калу и Ведад Ибишевич ведут «Герту» за собой после того, как остальные их списали.

За это время тандем Дардаи и Видмайера с помощью Преетца, талантливо подбирающего списанных футболистов, вернул клубу величие. Из регулярного «лифта» команда превратилась в важного участника борьбы за попадание в еврокубки, посещаемость матчей и узнаваемость в городе повысились, что сделало клуб финансово стабильнее. Прямо сейчас берлинцы идут вторыми в турнирной таблице, ни разу не проиграв в четырёх стартовых турах (хотя в каждом матче в ворота «Герты» назначались пенальти). Дардаи доволен: команда всей его карьеры набирает ход, над тренером не висят вопросы контракта или давления со стороны болельщиков а цель — вернуть немецкую столицу в Лигу чемпионов — становится всё ближе.



Цель Палко Дардаи несколько иная. Он хочет однажды сыграть на поле в официальном матче вместе с братьями и сделать это за «Герту». Дардаи-старший любит повторять, что «Герта» — это его жизнь, и похоже, это уже семейная традиция.