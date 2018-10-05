«Играть в России – сродни зубной боли». Испанцы – о матчах Лиги Европы

«Спартак» — «Вильярреал»

«Второй тайм был похож на экспозицию из музея ужасов»

AS: «Играть в России – сродни зубной боли. Несмотря на то что в октябре ещё нет снега, а поля вполне подходят для футбола. Москва производит впечатление. Результаты сборной Испании на чемпионате мира, «Реала» в Лиге чемпионов и «Вильярреала» в Лиге Европы говорят сами за себя. Ничья «жёлтой субмарины» была добыта на последнем издыхании, но она недалека от тенденции, зародившейся на русской земле.

Второй тайм был похож на экспозицию из музея ужасов. «Вильярреал» пытался доминировать, но при этом постоянно дрожал. Но ничья – это лучше, чем проигрыш. Заработанное очко позволяет позитивно думать о будущем».

«Гол Касорлы избавил «Вильярреал» от мучений»

El Pais: «Преимущество в счёте «жёлтой субмарины» нанесло удар по духу «Спартака». Но потом Зе Луиш реализовал пенальти, и ход игры кардинально изменился. К счастью, гол Касорлы избавил «Вильярреал» от мучений, которые он испытывал всё время, пока «Спартак» вёл в счёте».

«Ханни переломил игру»

Marca: «Во втором тайме «жёлтая субмарина» доминировала, но не могла контролировать игру. Когда Игнатов попал в штангу, это стало призывом к войне. После этого Каррера выпустил Ханни, и тот переломил игру. Первое, что он сделал, — попал в штангу. Вот тут для «Вильярреала» началось настоящее испытание – мы все страдали, потому что испанский клуб не знает, что делать в таких ситуациях. 11 минут спустя Мельгарехо вывел команду вперёд, после ещё одного удара Ханни в штангу. Этот гол почти убил «Вильярреал». Испанская команда снова показала, что не может контролировать игру на протяжении всего матча.

Но «Вильярреал» всё же спас себя от поражения – в самом конце матча Касорла сравнял счёт. Ничья, которая для валенсийской команды сродни победе».

«Краснодар» — «Севилья»

«Краснодар» заслуживает первого места в группе»

AS: «Команда Мачина абсолютно заслуженно проиграла в Краснодаре. Российская команда играла лучше на протяжении всего матча и точно заслуживает быть лидером группы.



«Краснодар» явно пользовался тем, что игроки «Севильи» выглядели так, будто они первый раз встретились. На поле только Серхи Гомес и Кьер были более или менее скоординированными в своих действиях. Мачин перешёл на 3-6-1, но ничего не изменилось. Совершенно ничего. Наоборот, грянул гром: Перейра, который на тот момент провёл на поле всего три минуты, изменил счёт на табло.



И ещё немного о плохом. Ротации, которые так отчаянно пытался проводить тренер «Севильи», сработали для «Краснодара». Окриашвили только вышел на поле и тут же забил».

«Краснодар» хорошо изучил своего соперника»

Marca: «Краснодар», который хорошо изучил своего соперника, прессинговал «Севилью» в момент выхода из обороны. У «Краснодара» было три отличных момента, два из которых закончились ударом в перекладину. Это стало визитной карточкой российской команды в первом тайме.



Во втором тайме был пенальти на Классоне после фола Серхи Гомеса, который судья не дал. И шведский футболист несколько минут спустя попал в перекладину, третий раз за матч. Ни тренер «Севильи», ни штаб испанской команды не могли поверить в результат. Несмотря на это, тренер попытался взять на себя ответственность за результат».