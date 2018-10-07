Каррера сильнее Аленичева. Во всём

Победа с людьми

Игра была равна, а играли… два тренера «Спартака». Этим матчем можно было восхищаться разве что из-за сопутствующих вещей.



Во-первых, ласково грела погода. +20 для середины октября в Сибири – это уникально.

Фото: spartak.com

Во-вторых, несмотря на сомнения РПЛ, «Енисей» устроил замечательное футбольное событие. И дело не только в организации безопасности, а в отношении к людям. Приветственные клубные стенды по всему городу, экскурсии для болельщиков гостей, подаренные Массимо Каррере итальянские арии Дмитрия Хворостовского – это те вещи, после которых по-простому хочется, чтобы команда не вылетала из Премьер-Лиги. Больше – за неё хочется болеть.

В-третьих, в Красноярске все вообще выходило как-то по-доброму. Не преувеличу, если скажу, что многие местные болельщики в Премьер-Лигу-то хотели попасть именно для того, чтобы хотя бы раз к ним в город приехал большой русский клуб. С «Зенитом» и ЦСКА уже не получилось, зато любимый хотя бы из-за Олега Романцева «Спартак» отработал сполна.

Фото: «Чемпионат»

Где сейчас ещё увидишь, чтобы мальчики, подающие мячи, окружали Дмитрия Комбарова и пять минут не отпускали его в раздевалку?! Да он и сам, удивлённый, не хотел никуда уходить.

Но лучшим, как всегда, был Каррера. Автобус с командой ждал тренера до тех пор, пока он не сфотографировался с последним болельщиком. И есть уверенность, что даже если бы Массимо проиграл или прямо здесь, в Красноярске, лишился работы, то всё равно повёл бы себя так же. Уважение к простым людям – искреннее ли оно или проявляемое — грандиозное достоинство личности. В том числе за это итальянского тренера так любят в России.

Победа с журналистами

Хорош он и в общении с журналистами. Ну вот тот же Егоров из «Чемпионата» — все же, в том числе и сам Массимо, знают, что тренера он критикует чаще, чем кого-либо ещё в «Спартаке». Но все ответы на пресс-конференции положительные, будто с симпатией.



Вот о том, не смешно ли ему, что уже в 10 матчах РПЛ команда способна забивать только со стандартов.



— Смешно?! Да нет. Это хорошо. Это лучше, чем в тех моментах, когда бьёшь мимо или не бьёшь вообще в опасных эпизодах. На ЧМ тоже много голов забивали после стандартов, — так звучат спокойные, достойные слова тренера.

Или вот ещё о мыслях, когда последняя команда лиги играет с тобой 2:2 и на последних минутах владеет инициативой.



— Я живу в напряжении в каждом матче, всякое может произойти, так что ничего такого не было. С «Вильярреалом» ощущения были те же самые и до того, как мы пропустили.



Даёт Массимо и другие понятные установки, которые позволят фанатам мыслить позитивно.



— Строительство новой команды? Да, это так. И молодёжь – это одна из идей. Парни доказывают, что в состоянии играть и на международной арене, и в РПЛ. Я рад их отношению к делу и сегодняшнему результату.



И даже если в следующих матчах что-то пойдёт не так, Каррера ответит: «Всегда готов к отставке, если она поможет «Спартаку».



Аленичев – другой или скорее никакой. Вот он рассуждает о каких-то мифических победах, которые команда достигла, играй она на своём поле.



— Негативно то, что мы 8 матчей сыграли на выезде. При сумасшедшей поддержке смогли бы набрать больше очков, — говорит тренер «Енисея» и получает логичный вопрос



— Так если раньше мешали чужие поля, то что сейчас? Когда команда начнёт побеждать?!

Тут бы налить обычных слов про сильный «Спартак» и позитив в игре, но Аленичев зачем-то напрягается, берёт паузу секунд в 15 и раздражённо выдает: «Не знаю, как и что вам ответить».



— Хорошо, — ловит местный журналист. – Что ещё должно произойти, чтобы вы ушли в отставку?

— Не буду отвечать, — Аленичев поворачивается к пресс-атташе, и история закрывается отторгающими: «Давайте сегодня по игре».

После пресс-конференции тот же сотрудник СМИ довольно тепло прощается с руководством клуба – значит этого человека здесь признают и уважают. Понимает ли Аленичев, что к таким нужно относиться хотя бы с видимым уважением?! Похоже, нет. Он ведь не какой-то Каррера, а легенда русского футбола – правда, поэтому и проигрывает.



Уступает он и потому, что, в отличие от Массимо, формирует вокруг себя пул удобных людей, через которых общается с миром. Это показатель слабости, а не силы, Дмитрий Анатольевич.

Победа на поле

Не лучше Аленичев и как тренер. Хотя «лучше» в характеристиках что «Спартака», что «Енисея» сейчас вообще лишнее слово.

Ведь даже если и выделять положительную сторону голов со стандартов и делать их частью общей стратегии, то общее качество игры москвичей всё так же пугает. Я не отойду от своих слов: матч с «Енисеем» для команды уровня «Спартака» был абсолютно ничейным и слабым настолько, что в последние минуты именно у красноярцев было больше шансов на гол. Но этот объективный факт исчезнет, а в истории останутся победа и два мяча молодых Игнатова с Тимофеевым, которым доверял именно тренер. Хотя прежде чем изображать восхищение, я выражу искреннее сомнение, что с таким «Енисеем» «Спартак-2» сыграл бы намного хуже. В Красноярске Каррера не показал ничего выдающегося, зато идеально ушёл из-под удара – может, он действительно закончил разрушение и приступил к строительству чемпионской команды?



Об Аленичеве, к слову, и такого не скажешь. Именно он поменял перед сезоном почти всю команду. Именно при нём единственный шанс «Енисея» – терпение, борьба и стандарты. Но даже если положительные факторы сходятся и ты всё равно проигрываешь обстоятельствам – это уже диагноз.

Впрочем, Аленичева болельщики любят. Он ведь им подарил первую Премьер-Лигу за 100 лет.



О, нет, как же эти разрушительные слова похожи на всё спартаковское…