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«Ницца» — «Гавр»: Кузяев остался на скамейке запасных

«Ницца» — «Гавр»: Кузяев остался на скамейке запасных
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Сегодня, 10 мая, состоится матч 33-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Ницца» и «Гавр». Игра пройдёт на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце. В качестве главного арбитра встречи выступит Бенуа Бастьен. Матч начнётся в 22:00 по московскому времени.

Франция - Лига 1 . 33-й тур
10 мая 2024, пятница. 22:00 МСК
Ницца
Ницца
1-й тайм
1 : 0
Гавр
Гавр
1:0 Бога – 12'    

Команды объявили стартовые составы.

«Ницца»: Булка, Лотомба, Тодибо, Бонфин, Бар, Росарио, Будауи, Тюрам-Юльен, Шо, Моффи, Бога.

«Гавр»: Десма, Него, Санганте, Юте-Кинкуэ, Льорис, Опери, Таргаллин, Туре, Казимир, Сабби, Айю.

Российский полузащитник гостей Далер Кузяев начнёт встречу на скамейке запасных.

После 32 матчей Лиги 1 «Ницца» набрала 51 очко и занимает пятое место в турнирной таблице. После аналогичного количества матчей «Гавр» заработал 32 очка и расположился на 15-й строчке.

Напомним, в нынешнем сезоне Кузяев в составе «Гавра» принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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