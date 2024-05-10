Футболистка «Динамо»: дети или подростки часто могут выкрикнуть что-то обидное

Защитница московского «Динамо» Жозе-Диана Памен Тчато высказалась о хейте в свою сторону.

«От людей вне футбола можно услышать клише, которыми уже никого не удивишь. «А у вас стандартные ворота?» «Женский футбол – это как мужской или другой вид спорта?» «Это прям ногами играют или руками?» Это просто от незнания. В Испании, в Англии или Америке у людей наверняка уже не возникают такие вопросы. У нас пока что, наверное, маленькая осведомлённость, но ситуация уже намного лучше, чем когда мне было 12.

Я считаю, что дети и подростки – это самая агрессивная среда, особенно так было в школьные годы. Сейчас у студентов и тех, кто постарше, есть понимание, что такое толерантность. А у детей, видимо, всё ещё больше агрессии. Или, может быть, недостаток воспитания. В школе я часто сталкивалась с хейтом, старались задеть, уколоть. Даже недавно зашла в супермаркет, и какие-то дети начали выкрикивать обидные слова. Я сначала прошла мимо, просто чтобы не злиться. А потом подумала: почему я должна терпеть это хамство? Вернулась, подошла и сказала, что… если коротко, то, что в их интересах сейчас закрыть рот», — сказала Тчато в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.