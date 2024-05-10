«Завтраки теперь по желанию». Игрок «Спартака» Соболев — о работе со Слишковичем

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о работе с исполняющим обязанности главного тренера команды Владимиром Слишковичем.

«У него и раньше были хорошие отношения со всеми ребятами. В том числе со мной. Думаю, сейчас всех устраивает, как он работает и какие решения принимает. Команда явно стала свежее. Действительно, говоря футбольным языком, Владимир немного «отпустил» команду, дал некоторые послабления. Завтраки теперь по желанию (смеётся)», — приводит слова Соболева официальный сайт «Спартака».

Напомним, осенью 2023 года появлялась информация, что в то время главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранял Александра Соболева из-за пропущенных командных завтраков.