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Футболистка ЦСКА: расстраивает, что люди пишут оскорбления

Футболистка ЦСКА: расстраивает, что люди пишут оскорбления
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Полузащитница московского ЦСКА Дарья Яковлева высказался о хейте в свою сторону.

«Больше всего расстраивает, что люди, когда пишут оскорбления, не понимают, что в нашем виде спорта есть свои сложности, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Начиная от детского-юношеского футбола – мало у кого вообще есть возможность тренироваться на футбольных полях. Многие начинают с асфальта, бетона. И заканчивая условиями уже во взрослом футболе. Например, отсутствие качественных полей, из-за которых случается куча травм.

Все обыватели смотрят только на какие-нибудь фейлы, связанные с нашими физическими особенностями или пробелами в подготовке. Но они даже не подозревают, как каждая девочка отдаётся этому виду спорта, осознавая, что она кладёт на весы своё здоровье и своё будущее», — сказала Яковлева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

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