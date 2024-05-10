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«Я хотел как лучше». Леандро Паредес — о периоде игры за «Ювентус»

«Я хотел как лучше». Леандро Паредес — о периоде игры за «Ювентус»
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Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес поделился воспоминаниями о периоде выступлений за «Ювентус». Аргентинский хавбек играл в составе туринской команды на правах аренды в сезоне-2022/2023, пока не вернулся в французский «ПСЖ».

«Из-за травм я был в «Ювентусе» в плохом самочувствии, мне было очень больно. Я хотел как лучше, извините, но я живу настоящим и желаю помочь своей нынешней команде», — приводит слова Паредеса Tuttosport.

В нынешнем сезоне 29-летний Паредес провёл за «Рому», за который играет с августа 2023 года, 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и пяти результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского хавбека в € 8 млн.

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