«Я хотел как лучше». Леандро Паредес — о периоде игры за «Ювентус»

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес поделился воспоминаниями о периоде выступлений за «Ювентус». Аргентинский хавбек играл в составе туринской команды на правах аренды в сезоне-2022/2023, пока не вернулся в французский «ПСЖ».

«Из-за травм я был в «Ювентусе» в плохом самочувствии, мне было очень больно. Я хотел как лучше, извините, но я живу настоящим и желаю помочь своей нынешней команде», — приводит слова Паредеса Tuttosport.

В нынешнем сезоне 29-летний Паредес провёл за «Рому», за который играет с августа 2023 года, 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и пяти результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского хавбека в € 8 млн.