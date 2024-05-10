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Тренер «Оренбурга» Деограсия высказался о предстоящем матче с «Локомотивом»

Тренер «Оренбурга» Деограсия высказался о предстоящем матче с «Локомотивом»
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Встреча состоится в воскресенье, 12 мая. Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, для нас это будет очень важная игра. Игра с «Локомотивом» для нас была единственной победой на выезде в этом сезоне. Но сейчас история совершенно другая. Прошло уже много туров, играем дома, будем стараться выигрывать и набирать важные для нас очки. Хотел бы попросить наших болельщиков, чтобы приходили, продолжали помогать нам, поддерживать нас. Сейчас нам нужна их поддержка на трибунах», — сказал Деограсия в интервью клубной пресс-службе.

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