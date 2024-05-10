Тренер «Оренбурга» Деограсия высказался о предстоящем матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Встреча состоится в воскресенье, 12 мая. Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.

«Конечно, для нас это будет очень важная игра. Игра с «Локомотивом» для нас была единственной победой на выезде в этом сезоне. Но сейчас история совершенно другая. Прошло уже много туров, играем дома, будем стараться выигрывать и набирать важные для нас очки. Хотел бы попросить наших болельщиков, чтобы приходили, продолжали помогать нам, поддерживать нас. Сейчас нам нужна их поддержка на трибунах», — сказал Деограсия в интервью клубной пресс-службе.