Геркус: у «Локомотива» нет шансов попасть в тройку по итогам сезона

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус считает, что железнодорожники не окажутся в тройке лучших команд по итогам нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, что у «Локомотива» нет шансов на тройку. Три призёра уже определились. Конечно, в теории кто-то может втиснуться туда, но на практике шансов нет. Может быть, что кто-то из лидеров проиграет оставшиеся матчи, а «Локомотив» выиграет эти матчи. Честно говоря. я не верю в такой расклад. Шансы уже упущены», — приводит слова Геркуса Metaratings.

Напомним, после 27 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 44 очка и занимает четвёртое место, отставая от третьей строчки на шесть очков. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Зенит» (51 очко).

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