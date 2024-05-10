Защитник «Спартака» Чернов: хочется поблагодарить Абаскаля, он многому меня научил

Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, чем ему запомнился бывший главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль.

«Хочется его поблагодарить и отдать должное – все-таки многому меня научил. Первый год, конечно, был получше. Я часто играл, мы с ним обсуждали и тактику, и какие-то чисто футбольные нюансы.

Например, он подробно объяснял, каким должно быть положение корпуса в разных ситуациях. Предположим, идет атака с фланга, он показывал, какую позицию занимать, как поворачивать корпус, как делать шаги. Объяснял, что нельзя скрещивать ноги, потому что в этот момент могут сделать пас/прострел, а ты не сможешь противостоять или вообще упадешь. Я теперь держу в голове эти важные и полезные моменты», — сказал Чернов.

Напомним, 14 апреля «Спартак» расторг контракт с испанским специалистом Гильермо Абаскалем, возглавлявшим московский клуб с лета 2022 года. Под его руководством «Спартак» принял участие в 74 матчах во всех турнирах, в которых 36 раз выиграл, 15 раз сыграл вничью и 23 раза проиграл. На должность исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» был назначен бывший ассистент испанского тренера Владимир Слишкович.