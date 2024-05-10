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Эндрик изобразил Кинг-Конга, празднуя гол, спровоцировав стычку с соперниками

Эндрик изобразил Кинг-Конга, празднуя гол, спровоцировав стычку с соперниками
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17-летний нападающий «Палмейраса» Эндрик отпраздновал гол, забитый в ворота уругвайского «Ливерпуля» (5:0) в матче Кубка Либертадорес, изобразив Кинг-Конга — вымышленного гигантского монстра, напоминающего гориллу.

Фото: Кадр из трансляции Paramount

Фото: Кадр из трансляции Paramount

Это празднование не понравилось футболистам «Ливерпуля», которые начали высказывать претензии бразильскому футболисту.

«Они думали, что это провокация, но мне удалось поговорить с ними по-испански. Трое из них хорошо меня поняли. Мне нравится фильм про Кинг-Конга, вот и все», – приводит слова Эндрика, сказанные после матча, Marca.

Напомним, грядущим летом Эндрик станет игроком мадридского «Реала», в котором играет бразильский крайний нападающий Винисиус Жуниор, активно ведущий борьбу против проявления расовой дискриминации футбола.

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