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«Ньюкасл» сохранит Исака, сделав его самым высокооплачиваемым в команде — TBR Football

«Ньюкасл» сохранит Исака, сделав его самым высокооплачиваемым в команде — TBR Football
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«Ньюкасл Юнайтед» предпримет попытку продлить контракт с нападающим Александером Исаком. Об этом сообщает TBR Football.

По данным источника, «сороки» предложат своему шведскому форварду новый, «мега-контракт» с многократным увеличением оклада Исака, который сделает его самым высокооплачиваемым игроком «Ньюкасла» на данный момент. При этом ожидается, что футболист всё-таки подпишет новый контракт с клубом.

Напомним, ранее сообщалось о серьёзном интересе к футболисту со стороны лондонского «Арсенала» и «Барселоны».

В нынешнем сезоне 24-летний Исак сыграл в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил 24 гол и сделал один ассист. Действующее соглашение шведа с клубом рассчитано до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Исака в € 70 млн.

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