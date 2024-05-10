Судья игры ЛЧ «Реал» — «Бавария» отстранён от работы на матче открытия Евро-2024 — PS

Главный судья ответного полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором встречались мадридский «Реал» и «Бавария» (2:1), Шимон Марциняк будет отстранён от работы на игре открытия чемпионата Европы 2024 года, в котором сборная Германии сыграет с Шотландией. Встреча состоится 14 июня. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Przeglad Sportowy.

По информации источника, УЕФА принял решение пересмотреть назначение Марциняка на эту игру из-за его ошибки на последних минутах матча «Реал» — «Бавария». Напомним, в конце матча после длинной передачи Йозуа Киммиха защитник «Баварии» Маттейс де Лигт поразил ворота мадридского клуба. Однако Марциняк, не дождавшись окончания эпизода, дал свисток, зафиксировав офсайд. В результате гол немецкой команды был не засчитан, и она не смогла довести матч до дополнительного времени.

Марциняк судил финальный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Аргентины и Франции.

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