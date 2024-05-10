«ПСЖ» высвободит € 225 млн после ухода Мбаппе из клуба — журналист Джейкобс

«Пари Сен-Жермен» высвободит € 225 млн после того, как нападающий французского гранда Килиан Мбаппе покинет клуб грядущим летом, о чём он объявил сегодня, 10 мая. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, парижский клуб направит значительную часть этих средств на трансферы, которые планируются осуществить летом 2024 года. Кроме того, «Пари Сен-Жермен» намерен вложиться в развитие молодых талантов.

Напомним, 25-летний нападающий перешёл в «ПСЖ» летом 2018 года из «Монако». За этот период он принял участие в 306 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 108 результативными передачами.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный до 2029 года. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

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